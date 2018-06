Fiel a Bolsonaro, PSL gaúcho quer chapa proporcional pura

Os pré-candidatos à Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados pelo PSL, defendem chapa pura nas eleições proporcionais. Terão dificuldades em manter a tese, já que o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM), principal articulador político do pré-candidato presidencial Jair Bolsonaro, já teria convencido a direção do partido a dar um carteiraço e obrigar o PSL gaúcho a coligar-se com o DEM. A aliança serviria para garantir a reeleição de Onyx.

Doria está certo

Apesar da chiadeira dos tucanos ligados ao ex-governador Geraldo Alckmin, cuja pré-candidatura presidencial não decola, está certo o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, o ex-prefeito João Doria, ao defender que empresário Flavio Rocha, presidenciável do PRB, se alie a Alckmin como vice na sua chapa.

Autoridade de líder

Doria fala com autoridade: pré-candidato ao governo de São Paulo, tem 22% segundo o Ibope, seguido pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaf, do MDB, com 15%.

Fortunati corre por fora

Pressentindo que a direção do PSB não poderá bancar a promessa de garantir sua candidatura ao Senado, o ex-prefeito de Porto Alegre decidiu costurar por fora apoios para a disputa no voto com Beto Albuquerque. Fortunati aliou-se ao grupo de Hermes Zaneti, que defende candidatura própria do PSB ao governo do Estado e o lançamento de dois candidatos ao Senado. A proposta tem muitos votos dentro do partido.

Depois da Bolsa Caminhoneiro, agora a Bolsa Voto

Foram tantas as concessões do governo para encerrar a greve, que o pacote vem sendo chamado Bolsa Caminhoneiro. Agora, o presidente Michel Temer decidiu reajustar o Bolsa Família, o mais formidável programa de compra de votos do planeta. O reajuste, publicado ontem no Diário Oficial, entra em vigor a partir de 1º de julho e será de 5,67%, bem acima da inflação oficial de 2,76 nos últimos 12 meses.

