Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

Gilberto Porcello Petry, presidente da Fiergs Foto: Divulgação Gilberto Porcello Petry, presidente da Fiergs. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O presidente da Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul), Gilberto Porcello Petry, afirmou que a redução de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, que passou para 4,5% ao ano, é importante para a continuação da retomada da atividade econômica no País.

A nova taxa foi anunciada pelo Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central na noite de quarta-feira (11). “Os investidores se mostram otimistas quanto ao futuro da economia brasileira, mas esse otimismo continuará apenas se o governo mantiver sua postura de comprometimento com o ajuste fiscal necessário”, disse Petry.

Segundo ele, a continuidade da agenda de reformas e o controle das contas públicas são fundamentais para que os riscos de aceleração da taxa de inflação nos próximos anos sejam reduzidos, permitindo que a taxa Selic possa ficar por mais tempo em um patamar baixo.

