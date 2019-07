Fies: confira o prazo para a renegociação de dívidas

Para garantir a renegociação de dívidas, os interessados tem até está segunda-feira (29) para entrar em contato com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os valores podem ser parcelados por no mínimo 48 meses, no qual isso antes não era possível, o pagamento só era aceito à vista.

Porém para solicitar a renegociação, os estudantes precisam ter assinado o contrato com o programa do Fies até o segundo semestre de 2017. Além disso, as parcelas devem estar atrasadas em no mínimo 90 dias e os contratos podem ser realizados por prazo de amortização.

Segundo o Ministério de Educação, são mais de 500 mil alunos que estão com os contratos de financiamento na fase de amortização e também com as prestações das universidades atrasadas. O valor para quitar as dívidas chega a R$ 11,2 bilhões.

Para resolver essa situação, os estudantes devem ir até o local onde assinaram o contrato. Um dos critérios para renegociar a dívida, é que o valor da parcela não pode ser inferior a R$ 200 e deve haver uma parcela de entrada. Outro fator, é que o aluno tem que pagar 10% da dívida ou então R$ 1.000 .

