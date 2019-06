FIFA 19 inclui seleções da Copa do Mundo de Futebol Feminino

O jogo de videogame FIFA 19 ganhou uma nova atualização que incluiu a Copa do Mundo de Futebol Feminino. A novidade foi divulgada pela EA Sports, empresa responsável pelo jogo, e sua versão gratuita coloca as 22 seleções participantes da competição. É possível simular a final do torneio no Lyon Stadium, que será o palco da decisão. O conteúdo traz também os uniformes originais das respectivas seleções.

É a primeira vez que uma competição oficial da FIFA de Futebol Feminino fará parte de um jogo da franquia. Porém, por problemas de licença de imagem, FIFA 19 conta com muitos times com elencos genéricos, entre eles a própria seleção brasileira.

Competição:

Confira na íntegra as seleções que disputam a competição este ano e seus respectivos grupos:

A – França, Coréia do Sul, Noruega e Nigéria

B – Alemanha, China, Espanha e África do Sul

C – Austrália, Itália, Brasil e Jamaica

D – Inglaterra, Escócia, Argentina e Japão

E – Canadá, Camarões, Nova Zelândia e Holanda

F – Estados Unidos, Tailândia, Chile e Suécia

