Fifa confirma Brasil entre postulantes para Copa do Mundo feminina em 2023

A Fifa revelou, nesta terça-feira (3), os oito países que mantiveram interesse na candidatura para ser sede do Mundial Feminino de Futebol de 2023, que será o primeiro a ter a participação de 32 seleções. São eles Argentina, Brasil, Colômbia, Austrália, Japão, Coreia do Sul (essa em conjunto com a Coreia do Norte), Nova Zelândia e África do Sul. Bélgica e Bolívia saíram desta disputa.

Diante disso as federações terão até 13 de dezembro para enviar para a Fifa o livro de candidatura, o compromisso para ser organizador e os documentos exigidos para se converter em anfitrião da competição. Todo material será publicado no site oficial da entidade que dirige o futebol mundial.

Até esta data limite estabelecida pela federação, outras associações ainda poderão se candidatar. Equipes de inspeção da Fifa vão visitar os países aspirantes entre janeiro e fevereiro de 2020 e a eleição da sede está prevista para maio do próximo ano.

A última edição do torneio, disputada neste ano, aconteceu na França.