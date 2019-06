Fifa destina 1% de sua reserva financeira para premiações das seleções femininas na Copa do Mundo da França

Por Bárbara Macedo*

O futebol feminino vem ganhando cada vez mais espaço no cenário mundial nos últimos anos. Na próxima sexta-feira, as meninas disputam a Copa do Mundo na França com a presença das maiores atletas de cada país. Porém, em documentos apresentados nesta semana no Congresso Anual da Federação Internacional de Futebol percebe-se ainda a enorme desigualdade de gênero nas premiações entre as seleções femininas e masculinas.

De acordo com os dados, a instituição vai distribuir a todas as seleções que disputam o Mundial neste mês um total acumulado de R$ 170 milhões. O valor representa pouco mais de 1% das reservas nos cofres da Fifa e muito inferior ao um bilhão de reais que as 32 seleções do masculino receberam na mesma competição em 2018 na Rússia. E fica ainda pior. Na próxima edição da Copa do Mundo masculina que irá acontecer em 2022 no Catar, os homens vão receber um total de um bilhão e 700 milhões de reais.

A seleção Brasileira Feminina comanda pela atacante Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo – inclusive com mais prêmios do que a mesma modalidade masculina – irá ganhar um quarto do que o camisa dez da seleção masculina, Neymar, ganhou caso volte campeã para casa. Se conquistarem o título inédito, as meninas brasileiras recebem 15 milhões de reais. Detalhe, seleções masculinas eliminadas ainda na primeira fase da competição como Panamá e Peru, levaram para casa o dobro do valor, um total de 30 milhões de reais.

Em declaração da Fifa, a entidade insiste que tem dobrado os recursos para os prêmios entre as mulheres, em comparação aos níveis de 2015 mas admitem que valor ainda é mais baixo do que o para os homens devido diferença na receita da Copa feminina e a masculina. Vale ressaltar que a reserva financeira da Fifa chega a 2,7 bilhões de dólares.

Outro caso, surpreendeu o cenário do futebol feminino. Às vésperas da Copa do Mundo, a seleção francesa precisou deixar o Centro de Treinamento de ClaireFontaine para que a seleção masculina se preparasse para um amistoso que irá disputar. Em resposta, Fifa afirmou que deixar as donas da casa no seu próprio CT daria mais vantagens em relação as adversárias.

A seleção Brasileira estreia na competição no próximo domingo, 9, contra a Jamaica no estádio States des Alpes às 10h30. O Brasil está no grupo C, ao lado de Itália, Austrália e Jamaica.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas.

Deixe seu comentário: