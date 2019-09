Fifa The Best: mãe palmeirense vence prêmio ‘Torcedor do Ano’ e Alisson Becker é eleito melhor goleiro; confira os vencedores

Silvia Grecco, torcedora do Palmeiras, venceu o prêmio ‘Fan Award’, destinado aos torcedores, durante a premiação ‘The Best’ da Fifa. O motivo foi uma matéria feita pelo repórter Marco Aurélio Souza em 2018 que emocionou e chamou a atenção do mundo todo. Em reportagem, Silvia é flagrada narrando os jogos do Palmeiras para o seu filho Nikollas, que é deficiente visual e autista. Em discurso nesta segunda-feira (23), a mãe de Nikollas pediu respeito e visibilidade às pessoas com deficiência, e dedicou o prêmio ao seu concorrente uruguaio, Justo Sánchez, que era torcedor do Cerro, mas passou a torcer para Rampla Juniors em homenagem ao filho falecido.

“Eu gostaria de compartilhar este prêmio com o senhor Justo Sánchez, que também tem uma linda história de amor com o filho dele. Nikollas, aqui na frente estão muitas pessoas, muitos jogadores, muitos ídolos, estamos aqui representando nosso time, Palmeiras, e todos os torcedores do Brasil e do mundo, todos aqueles que torcem pela pessoa com deficiência. O futebol pode transformar a vida dessas pessoas, e com o simples gesto de narrar os jogos para o meu filho, tivemos a oportunidade de um jornalista da TV Globo, Marco Aurélio Souza, nos ver com os olhos do coração”, discursou Silvia.

Além de Silvia, outros dois brasileiros também foram destaque na premiação: Alisson e Marta. Ela, campeã seis vezes do prêmio de melhor jogadora da Fifa, foi eleita para a seleção feminina mundial FIFPro. Esta foi a primeira vez que a entidade premiou uma seleção feminina na festa da Fifa. A seleção mundial da FIFPro teve a seguinte configuração: Sari van Veendaal (Holanda), Lucy Bronze (Inglaterra), Nilla Fischer (Suécia), Kelly O’Hara (EUA) e Wendie Renard (França); Julie Ertz (EUA), Amandine Henry (França) e Rose Lavelle (EUA); Alex Morgan (EUA), Megan Rapinoe (EUA) e Marta (Brasil).

Anunciado por Marta, Alisson Becker, ex-jogador do Sport Club Internacional, foi eleito o melhor goleiro do mundo, superando o colega de seleção Ederson e o goleiro alemão do Barcelona, Ter Stegen. “É um grande prazer receber esse prêmio, que representa tudo o que eu trabalhei na minha vida até chegar aqui. Gostaria de agradecer especialmente à minha esposa, minha filha, meu filho recém-nascido, meus pais. Estou sem palavras, obrigado Deus por estar aqui, recebendo esse prêmio das mãos de uma grande brasileira, a Rainha Marta”, discursou Alisson.

O prêmio de melhor treinadora de futebol feminino do mundo foi para Jill Ellis, técnica dos Estados Unidos. Já o prêmio de melhor técnico da temporada foi para Jurgen Klopp, que atualmente comanda o Liverpool. A holandesa Sari van Veenendaal foi eleita a melhor goleira do mundo. O húngaro Dániel Szóri, do Debreceni, ganhou o Prêmio Puskás de gol mais bonito do ano, desbancando Leonel Messi. Mas o fenômeno argentino não saiu ‘de mãos abanando’: Messi foi eleito, pela sexta vez, como o melhor jogador do mundo, se igualando à brasileira Marta. Megan Rapinoe foi eleita a melhor jogadora do mundo e, como de costume, fez discurso emocionante:

“Uma das histórias que me inspiraram muito esse ano foi de Raheem Sterling e Koulibaly. Eles fizeram grandes histórias no campo, mas a maneira como encararam o racismo este ano e provavelmente em toda a sua vida… A torcedora iraniana que colocou fogo no próprio corpo apenas por ter ido a um jogo, as jogadoras LGBT que lutam contra a homofobia. Se todo mundo se posicionasse contra o racismo como todas essas pessoas se posicionaram, se todos se posicionassem contra a homofobia como as jogadoras LGBT fazem para jogar futebol. Temos grandes oportunidades, temos grande sucesso, uma grande plataforma. Temos a oportunidade de usar esse jogo lindo para realmente mudar esse mundo para melhor. Temos um poder incrível nesta sala”, disse Rapinoe, ao receber o prêmio.

