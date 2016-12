Fifth Harmony anuncia saída de Camila Cabello da banda

Em um comunicado publicado nas redes sociais, as demais cantoras do grupo, Ally Brooke Hernandez, Normani Kordei, Dinah Jane Hansen e Lauren Jauregui, afirmam que foram avisadas sobre a decisão da ex-colega através de seus representantes. “Nós desejamos tudo de bom a ela”, escreveram.

A banda informa que seguirá com as quatro integrantes. “Vocês, Harmonizers, estiveram conosco desde o começo, nos apoiaram, vibraram, choraram e cresceram conosco e, com o amor e apoio de vocês, nós continuaremos.”

“Nós somos quatro mulheres fortes e comprometidas que continuarão com o Fifth Harmony e com nossos projetos solo”, disseram as cantoras. Cabello ainda não se pronunciou sobre a decisão.

Início em reality show

O Fifth Harmony foi criado nos Estados Unidos em 2012, por meio do reality show “The X Factor”. Juntas, as cinco integrantes lançaram dois discos, com hits como “Bo$$”, “Sledgehammer”, “Miss Movin’ On”, “Work from Home” e “Worth It”, seu maior sucesso. (AG)