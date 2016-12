Fifth Harmony se apresenta em São Paulo sem uma integrante, impedida de embarcar por porte de maconha

A girlband Fifth Harmony participou do FunPopFun, evento fechado para fãs, em São Paulo, nesta quarta-feira, sem uma de suas integrantes, Lauren Jauregui.

Ally Brooke Hernandez, Normani Kordei, Dinah Jane Hansen e Camila Cabello abriram a apresentação com “That’s My Girl”. O set também contou com hits como a frenética “Sledgehammer”, a balada R&B “Squeeze” e o megahit “Worth It”.

A banda foi recebida com muitos gritos bem humorados dos fãs, como “Cabello, gostosa!”. As integrantes responderam ao afeto da plateia com vários “Eu te amo” e suas esperadas coreografias.

“Eu senti muita saudade”, disse Camila, em português. Ela também disse, em inglês, que era bom estar no Brasil, mesmo que só por algumas horas.

“Lauren, cadê você?”

Antes de o show começar, as fãs gritaram o nome de Lauren e ensaiaram um coro de “Lauren, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver”.