A fila de espera por vagas em creches municipais na cidade de São Paulo subiu 282% entre o início do ano e setembro. No fim do mês passado, 75.267 crianças aguardavam ser chamadas contra 19.679 em 31 de dezembro de 2018. Em contrapartida, a oferta de vagas na capital cresceu apenas 0,92% no período (3.100 vagas foram criadas neste ano). O percentual é o mais baixo desde 2014.

