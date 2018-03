A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a venda e mandou recolher um lote de filés de peixe congelado da marca Fenix-Magic Fish com validade até dezembro. A decisão foi tomada depois que análises apontaram resultados insatisfatórios em relação à presença de parasitas em amostras da espécie polaca do alasca. A empresa está retirando o produto do mercado.

