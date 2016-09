Filha de Barack Obama é fotografada em festa com peça usada para fumar maconha

Malia Obama, a filha mais velha de Barack Obama, voltou a virar notícia. Nesta segunda-feira, o site Perez Hilton publicou uma foto em que ela aparece entre outros jovens em uma festinha. Mas o que mais chama atenção é o bong na frente da filha do presidente, que tem 18 anos.

Bong é um utensílio utilizado para fumar ervas, inclusive maconha. É uma peça que parece um cano de vidro e na foto pode ser vista na mesa de centro. Malia não parece perceber que está sendo fotografada. Para piorar, o autor do clique ainda fez um trocadilho com o nome dela: “Malia Obanga!”.

Tudo indica ainda que a foto foi feita neste domingo, quando Malia foi fotografada com a mesma roupa em um festival na Filadélfia. Na camiseta, é possível ler “Smoke kills” (fumar mata, em inglês). A frase foi considerada uma provocação e uma resposta da filha do presidente dos Estados Unidos, que foi flagrada fumando o que seria um cigarro de maconha no Lollapalooza, no começo de agosto. (AG)

