Magazine Filha de Caroline Bittencourt lembra aniversário da mãe

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2019

Modelo completaria 38 anos na sexta-feira (13) Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Isabelle Bittencourt, filha da modelo Caroline Bittencourt, que morreu em abril deste ano, fez uma homenagem à mãe na sexta-feira (13), quando esta completaria 38 anos.

“Hoje é o dia da pessoa que me deu a vida… que me ensinou absolutamente tudo que eu sei até hoje… que cuidou de mim, educou e protegeu… que está comigo sempre, minha mãe”, escreveu Isabelle em uma publicação em seu perfil no Instagram. “O céu está tão radiante quanto você”.

A mensagem vinha acompanhada de uma série de fotos que mostravam mãe e filha em diferentes situações da vida, desde a infância de Isabelle até dias antes da morte de Caroline.

A modelo e apresentadora desapareceu no dia 28 de abril deste ano, após um passeio de barco em Ilhabela, no litoral norte paulista. Ela estava com o marido, o empresário Jorge Sestini.

A Delegacia da Capitania dos Portos de São Sebastião afirmou que o casal fazia a travessia de barco de Ilhabela para São Sebastião quando foi surpreendido por um vendaval durante temporal que atingiu todo o litoral paulista.

Em um determinado trecho da travessia, a modelo teria caído no mar. Pessoas próximas ao marido teriam relatado à Capitania dos Portos que Sestini pulou para tentar resgatá-la. Já a agente da modelo, Andréia Boneti, informou que Caroline pulou no mar para resgatar sua cadela spitz, Canjica.

Em seguida, Sestini pulou para resgatar a mulher. Caroline e Sestini faziam frequentemente passeios de barco por Ilhabela, onde o empresário possui uma casa. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte ao desaparecimento.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário