Filha de Fujimori é detida no Peru por caso Odebrecht

A Justiça do Peru decretou nessa quarta-feira a prisão preventiva, por 36 meses, da líder opositora Keiko Fujimori, 43 anos, filha do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000). Ela é acusada de receber dinheiro de origem ilegal do grupo brasileiro Odebrecht. Keiko deixou o tribunal chorando, escoltada por diversos agentes policiais, após abraçar o marido, Mark Vito Villanella.

