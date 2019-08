Filha de presidente da OAB é atacada em redes sociais

Uma das filhas do presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, vem sofrendo ataques na internet. Duda Santa Cruz, de 13 anos, é atriz –​ ela está em cartaz em “Elis, a Musical”, em que interpreta a cantora quando adolescente.

Duda foi apontada, nas redes sociais, como beneficiária de R$ 790 mil, por meio da Lei Rouanet, para fazer uma peça infantil. Santa Cruz disse que o projeto foi autorizado a captar recursos mas que, por decisão tomada no fim do ano passado, nem mesmo R$ 1 foi arrecadado até agora. Nem será.

Ameaçado

A Ordem dos Advogados do Brasil protocolou na última segunda-feira (29) na Polícia Federal duas notícias-crime denunciando ameaças, ofensas e fraude contra o presidente da entidade, Felipe Santa Cruz.

Em uma publicação no Facebook, um usuário, que se apresenta como Breno Freire, disse que o advogado “não passa de um comunista igual seu pai [Fernando Santa Cruz]” e que se acha “um semideus” por “andar de carro blindado”, mas emenda: “Não se esqueça que existe .50BMG [munição de rifle] e explosivo C-4 [de uso bélico]”.

No pedido, a OAB solicita a abertura de inquérito policial para averiguar os fatos e, se constatada a prática de ilícito penal, o envio dos autos ao Ministério Público. “O presidente Felipe Santa Cruz confia que a Polícia Federal fará toda a investigação necessária para elucidar os casos”, diz a nota.

Também na segunda-feira, o presidente da OAB esteve no epicentro de uma polêmica com o presidente Jair Bolsonaro, que disse que poderia “contar a verdade” sobre Fernando Santa Cruz, desaparecido durante a ditadura militar.

Após a repercussão ruim de sua declaração, fez uma transmissão ao vivo no Facebook para dizer que o pai do advogado teria sido morto pelos próprios companheiros da APLM (Aliança Popular Marxista-Leninista) – documentos oficiais, no entanto, reconhecem que Fernando foi vítima de “morte violenta” promovida pelo Estado.

Figuras políticas e entidades jurídicas reagiram à fala de Bolsonaro. O governador de São Paulo, João Doria, disse que a manifestação do chefe do Executivo era “inaceitável”. Líder do PT na Câmara, o deputado federal Paulo Pimenta (RS) cobrou um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público Federal e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Felipe Santa Cruz, por sua vez, afirmou que Bolsonaro demonstrou “crueldade” e “falta de empatia”.

Santa Cruz foi ao STF cobrar esclarecimentos de Bolsonaro. Na quinta-feira (1º), o ministro Luís Roberto Barroso, relator do pedido, deu o prazo de 15 dias para que o presidente, se quiser, se manifeste. Na manhã desta sexta-feira (02), Bolsonaro afirmou que não ofendeu ninguém com sua declaração. “O que eu falei de mais? Que eu tive conhecimento na época. Eu ofendi o pai dele? Não ofendi”, declarou.

