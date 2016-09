Filha de Romário carrega Tocha da Paralimpíada

A Paralimpíada do Rio de Janeiro começam nesta quarta-feira (7), com a cerimônia de abertura marcada para 18h15 (de Brasília), no Maracanã. A pira paralímpica já foi acesa, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Entre os participantes do revezamento da Tocha, na manhã desta quarta, estiveram a filha do ex-atacante Romário, Ivy, que possui síndrome de Down, e o músico Herbert Viana, cadeirante. Além deles, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, também carregou a Tocha, e deixou um recado à população.

“Queria agradecer todos que compraram ingresso, vai ser uma festa linda, começando em 7 de setembro”, disse o mandatário, que concluiu citando o objetivo do Brasil nos Jogos. “Vamos rumo ao quinto lugar.”

