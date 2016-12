Filha mais velha do ex-jogador e senador Romário, Moniquinha curte as férias com o pai e os irmãos no Caribe e tem aproveitado em grande estilo. No Instagram, ela tem postado fotos dos momentos de curtição e exibindo boa forma de biquíni.

Os elogios dos seguidores, é claro, não faltam:

“Maravilhosa”, postou um deles.

“Musa”, escreveu mais um.

“Fiu fiu”, postou uma seguidora.

Moniquinha é a filha mais velha de Romário. (Reprodução/Instagram) Moniquinha ganha elogios na internet. (Reprodução/Instagram) Filha de Romário exibe suas curvas em praia caribenha. (Reprodução/Instagram) Moniquinha aproveita suas férias no Caribe. (Reprodução/Instagram)

Comentários