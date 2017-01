Filha de Silvio Santos congela óvulos para engravidar e cogita adoção

Uma das herdeiras de Silvio Santos planeja dar um neto ao dono do SBT: Silvia Abravanel. A apresentadora do “Bom Dia & Cia” congelou óvulos para fazer inseminação. Atualmente com 45 anos, Silvia já é mãe de Luana, 18, e Amanda, 10, de um relacionamento anterior e Sophia, de 4, com o cantor Kleiton Pedroso de Abreu, com quem está casada desde 2013.

A irmã de Patrícia Abravanel afirmou que caso a inseminação não prospere, o casal vai adotar uma criança. “Meu marido diz que ter um filho comigo será o maior presente da vida dele. Eu sou adotada e morro de orgulho disso”, declarou ela.

Comentários