Filha de William Bonner ajuda pai a comprar utensílios domésticos em loja

William Bonner tirou uma tarde de folga para passear com a filha Laura, 18 anos, em um shopping na zona sul do Rio. Na ocasião, o jornalista e a filha visitaram uma loja de utensílios domésticos e depois tomaram sorvete. Em setembro, o âncora do Jornal Nacional também foi registrado em uma loja de eletrodomésticos conferindo algumas panelas.

