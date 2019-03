Filha de Xuxa vai para Novo Hotel na Jamaica com diárias a partir de 2 mil e 500 reais

Sasha Meneghel está aproveitando de verdade sua viagem a Jamaica, no Caribe. A filha de Xuxa está acompanhada do namorado, o ator Bruno Montaleone, e não cansa de atualizar as redes sociais com novos cliques dos passeios dos dois.

Nesta sexta-feira (22), Sasha e Bruno se mudaram para outro hotel no país, o GoldenEye, onde ficam até o dia 25 de março. As diárias do hotel estão a partir de 675 dólares, aproximadamente 2,5 mil reais.

Sasha escolheu a acomodação “One Bedroom Tall Beah Hut”, cabanas erguidas a três metros de altura e que oferecem vistas das montanhas, da encosta ou dos jardins tropicais da propriedade.

Ideal para casais, cada cabana é mobiliada com uma cama king-size virada para a varanda privativa e banheiras ao ar livre, além de um banheiro convencional com dois chuveiros.

