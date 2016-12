Filha e genro de mulher que colocou agulhas em bebê são presos

Um casal que teria participado de um suposto ritual religioso, que colocou agulhas de metal no corpo de um bebê de três meses, foi preso pela pela Polícia Civil de Mato Grosso. Os presos são filha e genro da mulher que inseriu as duas agulhas na cabeça da criança e uma agulha no abdômen. O bebê está internado na Unidade de Terapia Intensiva pediátrica da Santa Casa de Rondonópolis. Os médicos aguardam uma evolução do caso para tentar retirar as agulhas.

