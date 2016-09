Filha e namorada de Maurício Mattar dançam de biquíni

Petra Mattar e Shay Dufau já eram amigas, mas estão ainda mais próximas depois do namoro de Shay, de 25 anos, com Maurício Mattar, 27 anos mais velho. Ela postou um vídeo ao lado da herdeira do ator, dançando de biquíni na praia. “Lindas!”, escreveu um seguidor.

O casal está junto desde janeiro. Antes do namoro, Shay já era amiga de Petra. O ator não esconde a paixão e já fala em casar e aumentar a família. (AG)

Comentários