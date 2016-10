Mulher é presa por mandar matar o pai para receber herança no município gaúcho de Bom Jesus

A Polícia Civil prendeu na quarta-feira (12) uma mulher de 38 anos e dois homens, de 24 e 50 anos, suspeitos de assassinarem com um tiro um homem de 62 anos na localidade de Chapadinha, em Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra. A mulher é filha da vítima, que foi alvejada no coração.

Ela teria mandado matar o pai com o objetivo de receber uma herança de 300 mil reais. Os criminosos foram presos em flagrante em Caxias do Sul. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do homem de 24 anos, foi localizada a arma utilizada para matar o idoso.

O trio foi encaminhado para o Presídio Estadual de Vacaria. Se condenados, os suspeitos podem pegar até 30 anos de prisão.

