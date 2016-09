Filhas são presas suspeitas de ajudar mãe a matar o marido

Uma dona de casa, de 50 anos, que foi presa recentemente, teria contado supostamente com a ajuda de duas filhas, de dois genros e de um sobrinho para matar o marido, segundo a Polícia Civil.

Ela foi detida no velório do marido e alegou legítima defesa. Após a prisão, a mulher disse à polícia que tinha dado dois tiros no marido. No depoimento, declarou que tinha cometido o crime sozinha. No entanto, durante as investigações, a polícia apurou que as outras cinco pessoas teriam presenciado o crime. A participação de cada um não ficou esclarecida e, por causa disso, foi pedida a prisão de todos que estavam no local. (AG)

