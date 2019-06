Filho adotado de pastor assassinado confessou o crime; mandante teria sido irmão mais velho

Um dos 55 filhos adotados pelo pastor Anderson do Carmo, assassinado no último domingo (16), confessou o crime para a polícia. Lucas dos Santos, de 18 anos, contou para os policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Conçalo (DHNSG) que teria executado o pai a mando do irmão mais velho, Flávio Rodrigues de Souza, de 38 anos, após descobrir que o pastor estaria tendo um relacionamento extraconjugal.

O mandante do crime, Flávio, era filho biológico da deputada federal e cantora gospel Flordelis. Ele foi preso durante o sepultamento do corpo de Anderson, por uma denúncia de violência doméstica. Lucas, o responsável pelos disparos, foi preso durante o depoimento prestado ao DHNSG, em que confessou a participação no crime. Ele realizou mais de 30 disparos contra o pai, sendo que, o local com maior concentração de tiros foi na região pélvica, com 7 tiros. A polícia ainda não ouviu o suposto mandante do crime, que têm tido crises de pressão, e não descarta a participação de mais pessoas.

