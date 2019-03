Filho agride mãe com cabo de vassoura e é preso em flagrante

Um jovem de 26 anos agrediu a própria mãe, em Sapiranga, no último sábado (23). O incidente foi confirmado pela mulher, que entrou em contato com a Brigada Militar solicitando medidas protetivas com urgência. Ele utilizou um cabo de vassoura para expulsá-la de casa e a ameaçou de morte caso retornasse.

A BM foi até o Bairro São Jacó, onde tudo aconteceu, e prendeu o rapaz em flagrante por ameaças e vias de fato. Ele foi levado até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Novo Hamburgo.

