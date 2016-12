Filho da funkeira Tati Quebra Barraco é morto em ação policial

A funkeira carioca Tati Quebra Barraco usou as redes sociais para confirmar a triste notícia de que seu filho Yuri, de 19 anos, foi morto durante uma operação policial contra o tráfico de drogas no bairro de Cidade de Deus, que fica no Rio de Janeiro.

Em um post no Twitter, Tati desabafou dizendo que a ‘PM tirou um pedaço de mim”. Ela atacou a maneira como a Polícia Militar carioca teria realizado a ação.

Yuri já esteve envolvido em outras operações da PM. Um uma delas, no ano de 2013, ele chegou a ser preso em flagrante por roubar um boné de um jovem, na Taquara, também no Rio. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente mas liberado depois que a mãe chegou à delegacia com advogados.

Tati é mãe de outras duas filhas, Carol (22) e Mila (12), além de Yuri (19). Não há informações sobre velório e sepultamento do garoto.

