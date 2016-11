Filho de 16 anos de Madonna foi preso com maconha

Filho da cantora Madonna, Rocco Ritchie foi preso, em 28 de setembro, com posse da maconha. A informação, no entanto, se tornou pública somente agora.

O adolescente de 16 anos foi visto usando a substância próxima a sua casa em Primrose Hill, na região norte de Londres, na Inglaterra, após vizinhos chamarem a polícia.

Fontes do tabloide disseram que Rocco foi flagrado jogando algo para longe quando a polícia se aproximou.

As autoridades perceberam vestígios de maconha em suas roupas e encontraram uma pequena quantidade da droga com ele. O filho da popstar com o diretor Guy Ritchie foi levado até uma delegacia de polícia e acabou sendo solto após pagamento de fiança.

“O jovem foi levado para a delegacia. Ele foi solto e encaminhado para assistência, que usa de vários meios para educar os jovens a fim de evitar reincidência”, disse a polícia por meio de um porta-voz.

Em abril, o adolescente havia sido visto bebendo e fumando um cigarro suspeito embaixo de uma ponte no centro de Londres.

Briga na Justiça.

Neste ano, Rocco se viu alvo de uma disputa entre os pais. A relação com Madonna estremeceu no final de 2015, quando o adolescente decidiu morar por um tempo com o pai em Londres após viajar para a capital da Inglaterra junto com a mãe na turnê “Rebel Heart”.

A cantora não concordou e entrou na Justiça para que ele ficasse com ela em Nova York.

Logo após as desavenças virem à tona, o adolescente desabafou sobre sua relação com a mãe. Segundo o site TMZ, Rocco estava “farto” da Madonna e se sentia “muito infeliz” sendo carregado por ela durante as turnês.

Fontes revelaram ao site que Madonna e o filho tiveram “brigas horríveis, com gritos e choros” quando viajavam juntos para os shows da cantora.

Após Rocco tomar a decisão de ir morar com o pai, a cantora fez declarações de amor ao filho nas redes sociais. Ela fez de tudo para reconquistar a confiança do adolescente.

Em junho, mãe e filho fizeram as pazes. Madonna chegou a passar um tempo com Rocco em Londres, e ele voltou para a casa dela, em Nova York.

Comentários