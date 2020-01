Celebridades Filho de Alexandre Frota segue passos do pai e entra para o ramo da pornografia

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2020

Mayã Frota, filho do deputado Alexandre Frota. Foto: Reprodução/Instagram Mayã Frota, filho do deputado Alexandre Frota. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Mayã Frota, 19, filho do deputado Alexandre Frota, está apostando no ramo pornográfico –o mesmo que seu pai fez parte entre 2004 e 2009.

Morando na Bélgica, o jovem criou no final de dezembro um perfil na rede social OnlyFans, em que pessoas vendem conteúdos por assinatura, muitas vezes exclusivos, para seus assinantes ou “fãs”. No site, Mayã vende fotos e vídeos em que aparece nu ou com referências sexuais.

A novidade foi anunciada pelo próprio jovem em sua conta no Twitter. Ele chegou a publicar algumas imagens dizendo ser “uma prévia” do que pode ser encontrado em sua conta no site. Para ter acesso ao conteúdo, os interessados precisam pagar uma mensalidade e até “gorjetas”.

No Twitter, Mayã afirmou que “a ideia é manter o conceito das minhas fotos, mas também ter alguns posts mais explícitos no feed”. Há vídeos seus em nu frontal, de seu órgão sexual e se masturbando.

Mayã é filho da personal trainer Samantha Lima Gondim, que foi namorada de Frota na década de 1990. Há três anos, ele foi entrevistado pelo site Ego e disse que sonhava seguir a carreira de modelo. Na ocasião, afirmou que não tinha contato com o pai desde 2013.

Em outubro do ano passado, ele disse que foi bloqueado por Alexandre Frota no Twitter e moveu um processo contra o deputado envolvendo uma alta dívida com pensão alimentícia –que, segundo o jornal Extra, estaria em torno de R$ 60 mil.

“Eu sou filho de um ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou atual deputado federal de São Paulo, não sei”, escreveu Mayã na rede social. “Pelo menos ele agora não vai poder usar como desculpa ‘não tenho dinheiro pra pagar a pensão'”.

Em um vídeo feito ao vivo pelo Facebook, Alexandre respondeu ao filho. “Nunca quis abortar você até porque essa opção seria de sua mãe. Sempre fui contra o aborto. Hoje você tem 18, está prestes a fazer 19 anos e deveria conhecer toda a minha história.”

Frota ainda confrontou o fato de ter sido ator pornô e viciado em drogas. “Fui ator da TV Globo, e quando eu me tornei ator pornô, você já tinha quatro anos. E, desse trabalho, você estudou, comeu e se vestiu. Tudo, com o dinheiro da pornografia. Durante muito tempo, você e sua mãe foram sustentados com esse dinheiro.” As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário