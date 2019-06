Filho de Angélica e Luciano Huck é internado após acidente em lancha

O filho do meio de Angélica e Luciano Huck, Benício, está internado devido a um acidente em uma embarcação. O menino, de 11 anos, passeava com a família em uma lancha, neste sábado (22), em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, quando se acidentou andando de wakeboard (esporte aquático praticado com uma prancha, puxada por uma lancha).

Benício foi encaminhado para a emergência pediátrica do hospital Copa D’or, Na sequência, ele foi levado ao Copa Star, em Copacabana, da mesma rede. Rumores indicavam que o filho mais velho, Joaquim, que teria se acidentado.

Luciano Huck divulgou uma mensagem esclarecendo os fatos “para evitar as informações desencontradas que já circulam”. Conforme o apresentador, o filho “foi operado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, e passa bem”. O global ainda detalhou que a equipe que atende o menino é composta pelo doutor João Pantoja e pela equipe do neurocirurgião Gabriel Mufaref, e da Pediatra Andrea Paiva. Ele também agradeceu o carinho dos fãs.

Os irmãos de Benício também estavam presentes na ocasião. Luciano Huck, inclusive, menciona o nome dos filhos Joaquim, de 14 anos, e Eva, de seis, em vídeo publicado em seu Instagram. Ele mostra imagens do passeio em que ocorreu o acidente.

Veja os momentos compartilhados por Huck:

