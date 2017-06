O contraventor Haylton Carlos Gomes Escafura, 37 anos, filho do bicheiro José Caruzzo Escafura, o Piruinha, e a PM da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha Franciene Soares, de 27 anos, foram assassinados, na madrugada desta quarta-feira (14), dentro do Hotel Transamérica, na Avenida Gastão Senges, no Rio de Janeiro. Ambos foram atingidos por pelo menos dez tiros.

