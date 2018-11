Filho de Bolsonaro adia viagem aos EUA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, decidiu adiar a viagem que faria para os Estados Unidos na próxima semana. A nova data ainda não foi divulgada. Segundo a assessoria do partido, a decisão se deve a compromissos do governo de transição. A Casa Branca, contudo, não confirmou os encontros anunciados anteriormente pelo parlamentar.

Deixe seu comentário: