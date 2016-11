Matheus Saroli, filho do técnico paranaense Caio Júnior, relatou, na manhã desta terça-feira (29) em uma publicação no Facebook, que estava em São Paulo e que não embarcou no mesmo avião que o pai porque esqueceu o passaporte.

Caio Júnior, que é o atual treinador da Chapecoense (SC), é uma das vítimas do acidente com o avião que levava o time para a Colômbia. Além dos integrantes do clube, jornalistas também estavam no voo.

A lista oficial com o nome dos mortos ainda não foi divulgada. (AG)

Comentários