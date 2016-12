Filho de David Beckham de apenas 11 anos estreia como cantor

Cruz, o filho de 11 anos de David e Victoria Beckham, estreou como cantor, representado pelo mesmo empresário que Justin Bieber (Scooter Braun), com uma canção natalina com fins beneficentes.

Segundo informou a “BBC”, a arrecadação do single “If every day was christmas”, que foi tocada pela primeira vez na rádio britânica, será integralmente destinada a uma ONG que ajuda crianças e jovens carentes no Reino Unido. Cruz declarou em entrevista que “é incrível poder juntar duas coisas favoritas – cantar e o Natal – e que o dinheiro seja para fins solidários”.