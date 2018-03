Olin Batista, 22 anos, filho do empresário Eike Batista, apagou o seu perfil no Instagram e a sua página no Facebook está parada desde agosto do ano passado. “Desativei temporariamente por motivos pessoais, mas e breve eu volto”, disse o rapaz, que costumava utilizar as redes sociais para divulgar seu trabalho como DJ e fotos de viagens ao lado da namorada, uma modelo.

Deixe seu comentário: