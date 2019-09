Filho de Fernandão assina contrato profissional com o Internacional

Enzo Bizotto, filho do ídolo colorado Fernandão, assinou seu primeiro contrato profissional com o Sport Club Internacional. A partir desta sexta-feira (13), o atleta do sub-17 do clube tem vínculo com o colorado por dois anos. O garoto tem apenas 16 anos e o clube explicou que a profissionalização faz parte do processo de evolução pelo qual Enzo vem passando.

O clube afirmou que o atleta está com o time não por ser filho de Fernandão, mas por conta do potencial individual e pela construção da própria trajetória. Enzo está na base colorada desde o ano de 2015 e, no time sub-17, atua como centroavante.

Deixe seu comentário: