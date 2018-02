O filho mais velho do ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, Fidel Castro Diaz-Balart, 68 anos, morreu, em Havana, aparentemente por suicídio, segundo meios de comunicação locais e agências internacionais. Conhecido popularmente como “Fidelito”, o único filho nascido do casamento de Fidel Castro com Mirta Diaz-Balart estava em “depressão profunda” há vários meses.

