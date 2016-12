Filho de fundador do Cirque du Soleil morre em acidente no palco

Filho de um dos fundadores do Cirque du Soleil, Olivier Rochette morreu após um acidente no palco, ocorrido na última terça-feira, dia 29 de novembro, em São Francisco, Estados Unidos. Há 20 anos técnico da companhia, Rochette foi atingido na cabeça por um guindaste da estrutura do espetáculo do grupo Luzia.

Em nota oficial, o Cirque du Soleil lamentou o ocorrido e pediu respeito aos familiares. Rochette era filho de Gilles Ste-Croix, um dos fundadores do grupo circense. Por enquanto, as apresentações da peça foram canceladas. Até o momento, a morte é investigada como acidente de trabalho.

“Estou de coração partido. Gostaria de falar, em nome de todo o Cirque du Soleil, meus sinceros pêsames e oferecer todo apoio a Gilles e sua família. Olivier sempre foi um membro da nossa pequena família e amado pelos colegas”, disse o CEO da companhia, Daniel Lamarre.

