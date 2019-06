Filho de Luciano Huck e Angélica deixa a UTI após cirurgia e vai para o quarto. Benício, de 11 anos, sofreu traumatismo craniano após cair praticando wakeboard

Benício K. Huck, um dos três filhos dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, deixou nesta segunda-feira (24) a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e foi levado para o quarto após acidente sofrido no fim de semana em Ilha Grande, na Costa Verde do Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas em boletim médico assinado pela equipe médica do hospital Copa Star, onde ele está internado, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Benício sofreu um acidente praticando wakeboard – esporte que utiliza uma prancha puxada por uma lancha – na tarde de sábado (22), na Baía da Ilha Grande. Ele sofreu traumatismo craniano e passou por uma neurocirurgia na madrugada de domingo (23).

Segundo a unidade de saúde, Benício mantém quadro clínico e neurológico estável. Uma ressonância magnética de crânio realizada nesta segunda demonstrou uma “evolução satisfatória” do trauma. Após o resultado, ele recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo e foi para um quarto. O apresentador disse que a recuperação de Benício precisa ser feita com calma, por causa da lesão na cabeça.

“Ainda não tem [previsão de alta médica]. Também acho que não tem que ter pressa nisso. Acho que uma cirurgia neurológica na cabeça é uma cirurgia neurológica na cabeça. Você tem que fazer com calma, um passinho de cada vez. Por mais traumático que seja para os pais e para ele estar passando por isso, a gente tem que aprender nessas situações difíceis”, disse Huck.

Entenda a lesão

No boletim médico divulgado pelo hospital, no Rio de Janeiro, consta que ele sofreu “traumatismo cranioencefálico com afundamento têmporo parietal” e “hematoma extradural subjacente ao afundamento”.

Sem ter conhecimento específico do caso, o neurocirurgião e professor Hélio Machado explicou que essa lesão se dá devido ao choque com algum objeto. “Um trauma de crânio com afundamento significa que teve algum objeto que causou esse trauma, com algum tipo de ponta, não precisa ser cortante, mas suficiente para afundar o crânio.”

Segundo o médico, o crânio de uma criança é mais fino do que de um adolescente e de um adulto. “A gente acredita que [o afundamento] seja um mecanismo de defesa para o próprio cérebro, porque dissipa a energia do impacto.”

Esse afundamento causa uma lesão na meninge, que reveste o cérebro, que é descrita no boletim como “hematoma extradural”. Machado disse que a cirurgia é feita para drenar o sangue que se forma e para levantar o osso do cérebro. “É um procedimento relativamente simples”, acrescentou.