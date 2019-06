Filho de Luciano Huck e Angélica tem alta do hospital, após acidente em lancha

O filho do meio de Luciano Huck e Angélica, Benício, recebeu alta do hospital nesta terça-feira (25). Após um acidente no sábado (22), o menino, de 11 anos, havia sido internado no Copa Star, onde passou por uma cirurgia neurológica. A instituição de saúde divulgou boletim informando a situação dele:

“O paciente Benício K. Huck evoluiu com excelente recuperação clínica do trauma cranioencefálico, e recebeu alta hospitalar hoje para sua casa acompanhado de seus pais. Deverá ser reavaliado pela equipe médica nos próximos dias, em nível ambulatorial”, disse a nota.

O acidente ocorreu enquanto a família passeava de lancha em Ilha Grande, Angra dos Reis (RJ). Benício praticava wakeboard (esporte em que a pessoa fica sob uma prancha e é conduzida pela embarcação), quando caiu e bateu com a cabeça.

Conforme as primeiras informações passadas pelo hospital, Benício “teve traumatismo cranioencefálico com afundamento têmporo parietal direito associado a hematoma extradural subjacente ao afundamento e foi submetido à neurocirurgia, que transcorreu sem intercorrências”.

