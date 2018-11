Na tarde dessa quinta-feira, véspera do amistoso da Seleção Brasileira com o Uruguai na Inglaterra, o filho de Neymar (PSG) roubou a cena durante a entrevista coletiva do jogador. Davi Lucca, 7 anos, levou os jornalistas aos risos ao pedir que o também atacante Richarlison comemore um gol com a “dança do pombo”, marca registrada do atleta, atualmente no clube inglês Everton.

