Filho do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki, Francisco Zavascki relatou em uma rede social, em maio de 2016, supostas ameaças que seu pai e sua família estariam sofrendo. Teori era relator da Operação Lava-Jato no STF e faleceu na queda de um avião de pequeno porte em Paraty, no litoral Sul do Rio, nesta quinta (19).

“É óbvio que há movimentos dos mais variados tipos para frear a Lava-Jato. Penso que é até infantil que não há, isto é, que criminosos do pior tipo (conforme MPF afirma) simplesmente resolveram se submeter à lei! Acredito que a Lei e as instituições vão vencer. Porém, alerto: se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar…! Fica o recado!”, escreveu Francisco em seu Facebook.

À época, Teori chegou a comentar com alguns veículos sobre a postagem do filho e confirmou a existência de ameaças. “Não tenho recebido nada sério”, disse o ministro. Francisco confirmou, nesta quinta-feira, a autoria de sua postagem feita há quase oito meses. “Ainda está no ar”, declarou o filho do ministro do STF.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião PR-SOM, modelo Hawker Beechcraft King Air C90 decolou por volta das 13h do Campo de Marte, em São Paulo. Segundo a Infraero, a aeronave tem capacidade para oito pessoas. De acordo com a FAB (Força Aérea Brasileira), quatro pessoas estavam a bordo.

Comentários