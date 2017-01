William Bonner fez um programa em família neste domingo (15). O jornalista passeou em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, com os filhos Beatriz e Vinicius Bonemer. Esta é a primeira aparição de Vinicius após o acidente de carro que sofreu no início do ano.

Vinicius voltava do Réveillon em Búzios quando sofreu um acidente de carro na na rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), entre Búzios e Cabo Frio. O carro do jovem se chocou com um caminhão e um ônibus.

