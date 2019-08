Filho do ex-bilionário Eike Batista revela detalhes sobre as prisões do pai

Olin Batista, filho caçula da atriz Luma de Oliveira e do empresário Eike Batista – que recentemente foi preso pela segunda vez por investigação na Operação Lava Jato – dá um novo grande passo em sua carreira, e lança, nesta sexta-feira, 16, “Falling”, uma música que será sua grande aposta para brilhar como DJ no cenário eletrônico mundial.

Em conversa exclusiva com o Blog do Leo Dias, do portal de notícias UOL, Olin – que leva uma vida extremamente discreta – abriu o jogo e falou não só sobre seu trabalho como DJ, mas também, pela primeira vez, sobre como é fazer parte da família Batista. Ele classifica seus últimos dois anos – desde a primeira prisão do pai e o início das investigações – como um “grande pesadelo” e diz que recorre à terapia e aos amigos para “vencer grandes demônios”.

Ainda na entrevista, Olin revela detalhes emocionantes de como se sentiu com a nova prisão de Eike, no dia 8 de agosto deste mês – momento que ele define como “parecer o fim do mundo” – e aponta como se sentiu bastante injustiçado com toda esta investigação, que congelou não só as contas bancárias de Eike, mas de toda a família, confiscando também os relógios, computadores e celulares do caçula da família.

Empresariado por Viktor Franko, Olin fala com empolgação da nova música, realmente acredita em seu trabalho como DJ e diz que optou, internacionalmente, em não revelar a importância de seu sobrenome no Brasil: “Tiesto, David Guetta, Alesso, W & W, Nicky Romero, entre outros, não tocam minha música porque sou filho de um empresário, eles tocam porque a música é boa e isso é tudo.”

Falando sobre a primeira vez que o pai foi preso, ele diz: “Enquanto eu lia as notícias e assistia a TV naquele momento algo simplesmente se quebrou dentro de mim. Ver meu pai ali, com a cabeça raspada em uma situação humilhante como aquela, foi realmente um momento chocante. Decidi ficar em silêncio. Um mês depois, quando meu pai foi solto, continuei lançando algumas músicas, mas sinceramente perdi o foco e por isso fiz uma pausa de dois anos. Dois anos de silêncio. Dois anos sem lançar músicas e fazer turnês. Foi difícil. Tive grandes lutas com meus demônios, mas agora estou de volta e tenho mais motivação.”

Sobre a prisão mais recente de Eike, o filho afirma: “8 de agosto. 6:00 AM. Acordei com alguém batendo na minha porta. Era um bando de policiais e eles disseram que apreenderiam meus bens de valor, inclusive meus relógios, laptop, meu computador de estúdio e até meu celular, sem falar que naquele dia até minha conta bancária tinha sido congelada. Acordei e não entendi o que estava acontecendo, pensei que era apenas um sonho muito ruim, mas alguns minutos depois eu percebi que era a vida real. Fiquei muito bravo, claro, e o pior, meu pai foi preso novamente. Senti que aquele era o fim do mundo, aquilo novamente acontecendo com a minha família e eu não podia fazer nada. Ainda estava tentando entender o por que era necessário prender meu pai e apreender meus bens de valor, incluindo a minha ferramenta de trabalho (o computador do meu estúdio) e meu celular. Se são cerca de R$ 1,6 bilhão, por que foi necessário apreender alguns milhares de ativos? Foi um sinal ou apenas para mostrar o poder que “podemos fazer essas coisas com vocês”. Eu não entendo e me sinto injustiçado. Eu sinto o mesmo preconceito que senti em 2015 com o juiz que apreendeu os carros e bens do meu pai e os usou sozinho. Espero que todos saibam o que aconteceu e onde está essa pessoa atualmente.”

