Filho do preparador físico Paulo Paixão morre na tragédia da Chapecoense

Preparador físico da Seleção Brasileira campeã mundial em 2002, na Copa da Coreia do Sul e do Japão, Paulo Paixão perdeu o filho Anderson Paixão na queda do avião que levava, nesta terça-feira (29), a Chapecoense a Medellín, na Colômbia.

Anderson era preparador físico do time catarinense. Abalado com a notícia, Paulo, que já havia perdido outro filho, Alessandro, em 2002, apegou-se a fé para enfrentar mais a tragédia e disse que não tem “nada a reclamar” de Deus.

“Meu filho vivia um momento mágico”, declarou Paulo.

