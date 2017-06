O príncipe Mohamed Bin Nayef também foi despojado, por decisão do rei, de suas funções de vice-premier e ministro do Interior.

Convertido em homem forte do reino, Mohamed Bin Salman confirma assim sua meteórica ascensão desde que foi nomeado ministro da Defesa e depois vice-príncipe herdeiro; após a chegada de seu pai ao trono, no início de 2015, com o morte do rei Abdullah. (AG)