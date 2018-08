Sean Lennon, filho do antigo integrante dos Beatles John Lennon, postou uma foto ao lado de James McCartney, filho de Paul McCartney, que também fazia parte da banda. Postada no perfil do Instagram de Sean Lennon, a foto viralizou justamente pela semelhança dos filhos com os respectivos pais. John Lennon e Paul McCartney escreveram nos anos 1960 mais de 180 canções juntos.

