Filhos descobrem que pai matou mãe há 37 anos para ficar com empregada

Depois de 37 anos, uma descoberta abalou uma família em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Seis irmãos denunciaram o próprio pai após investigarem e descobrirem que ele era autor da morte da mãe deles. Os irmãos levaram documentos com provas até a Polícia Civil da cidade.

O assassinato teria ocorrido na cidade de Quilombo, em Santa Catarina, no dia 27 de janeiro de 1982, segundo a Polícia Civil informou ao portal da RedeTV!.

Em entrevista coletiva, os filhos contaram que o pai, que não teve o nome divulgado, assassinou a mãe, Pierina Carroro, após ela descobrir que ele tinha um caso com a empregada doméstica da família e pedir o divórcio. O homem não aceitou, matou a esposa e alegou que ela foi morta em um assalto – que nunca ocorreu. Após o crime, ele se casou com a ex-funcionária e os dois estão juntos até hoje.

“Foram mais de três meses de investigação para chegar à verdade. Nós desconfiávamos que não era a versão que ele contava. Então, após muitos anos, reunimos os irmãos e decidimos por nossa conta fazer um relato dos fatos”, disse um dos filho de Pierina.

Em nota enviada ao portal da RedeTV!, a assessoria da Polícia Civil de Lucas do Rio Verde confirmou o registro da ocorrência e informou que o pai confessou o crime na frente dos filhos, no último sábado (18).

Apesar da denúncia e da confissão, a legislação estipula que o crime de homicídio está prescrito e que não houve ocultação de cadáver, ainda de acordo com o comunicado. A ocorrência será encaminhada à Polícia Civil de Santa Catarina, que decidirá sobre eventual abertura de investigação.

