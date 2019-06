A Companhia de Docas do Estado de São Paulo, o Instituto Gremar e o Ibama realizam uma mega operação para identificar a baleia que foi flagrada por moradores na superfície do mar da praia de Santos, no litoral de São Paulo. A expectativa é que os órgãos consigam fazer com que ela saia daquele ponto e volte para o mar aberto antes que acabe encalhando.

