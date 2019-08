Filiados do PSDB recorrem ao diretório nacional para rever filiação de Alexandre Frota ao partido

O deputado Pedro Tobias (PSDB-SP) e o ex-deputado federal José Aníbal (PSDB-SP) vão recorrer ao diretório nacional do partido para que ele reveja a filiação do deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP). Ela foi patrocinada pelo governador de SP, João Doria (PSDB-SP).

Eles vão alegar que, como Frota é uma personalidade nacional, a contestação teria que ser analisada pelo diretório também nacional. Uma das peças para justificar o pedido de impedimento de Frota é um vídeo de 2018 em que diz que a sigla tucana é “suja como a bunda do PT”.

Críticas ao presidente

Frota, que foi expulso do PSL, disse que o presidente Jair Bolsonaro exigiu seu expurgo da sigla, que ele é “um idiota ingrato que nada sabe” e que “aquela cadeira de presidente ficou grande para ele e ele se lambuzou com o mel da Presidência”.

Frota foi acusado de infidelidade partidária por criticar abertamente o presidente. Para o deputado, esse é “um aviso para aqueles que acham que estamos vivendo em uma democracia”. O deputado disse também que já recebeu convites de sete partidos –DEM, PP, MDB, PSDB, Podemos, PSD e PRB. Após se aproximar do governador de São Paulo, João Doria, está inclinado a se filiar ao PSDB.​

“Não disse amém e é preciso dizer amém. Não tive e não tenho medo do governo do Lula, do PT, não terei medo do governo Bolsonaro”, disse Frota. “Foram vários os fatores que levaram a expulsão do partido, mas o fato de falar a verdade incomodou muito, de criticar quem não gosta de ser criticado e não está preparado para as críticas. Isso pesou muito para o Bolsonaro”, explicou.

As críticas não pararam com a expulsão do partido. Na entrevista, Frota questionou até mesmo o histórico do presidente. “Bolsonaro não foi ninguém no Exército, saiu expurgado de lá, não foi brilhante, ou estou errado? Não estou”, disse.

